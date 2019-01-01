«Футбол для дружбы» замахнулся на Книгу рекордов Гиннеса

Напомним, что «Футбол для дружбы» продвигает девять ключевых ценностей: здоровье, преданность, дружба, победа, равенство, мир, справедливость, честь и традиции. Программа насчитывает более шести тысяч участников из свыше 200 стран и более пяти миллионов сторонников, включая известных артистов, спортсменов и художников.

С 28 мая по 2 июня в Мадриде пройдут финальные мероприятия седьмого сезона «Футбола для дружбы». Свыше 800 юных участников, тренеров и журналистов съедутся из стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

В самом сердце испанского города пройдет финал Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а 1 июня участники программы побывают на финале Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Метрополитано».

