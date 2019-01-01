В рамках «Футбола для дружбы» появится сказка о редких животных

Сказку о калифорнийском кондоре и пиренейской рыси в рамках экологической инициативы программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» создаст американская детская писательница Анна Волд.

«С помощью сказки я хочу помочь детям и их родителям понять, как важно сохранять видовое разнообразие нашей планеты», — сказала писательница.

Свыше 200 юных послов детской социальной программы из Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Европы адаптируют сказку на 30 языков, а автором обложки выступит дизайнер-аниматор популярного сериала «Рик и Морти» Ирина Голина-Сагателиан.

«Могучая птица калифорнийский кондор и прекрасная пиренейская рысь станут яркими сказочными героями и символом борьбы с уничтожением естественной среды обитания животных», — сказала она.

Премьера сказки намечена на лето 2019 года.

Напомним, что экологическая инициатива «Футбола для дружбы» нацелена на продвижение ценностей заботы об окружающей среде и бережного отношения к природе. Международные сборы Дружбы берут себе имена в честь редких и исчезающих видов животных. В этом году в рамках Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» в Мадриде с 31 мая по 1 июня встретятся сборные «Гигантский Броненосец», «Тасманский Дьявол», «Индийский слон», «Фосса», «Калифорнийский Кондор», «Дальневосточный Аист» и другие.

