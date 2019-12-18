Ростовским бизнесменам рассказали, как увеличить продажи с помощью Портала поставщиков

На семинаре-практикуме «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса» предприниматели Ростовской области узнали о пользе работы на Портале поставщиков. Организатором семинара выступила Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Наличие новых каналов сбыта своей продукции – один из основополагающих факторов, позволяющих малому бизнесу развиваться, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Ростовская область относится к индустриально развитым регионами России. Здесь есть много успешных предпринимателей, готовых предлагать свои товары и услуги не только на местный рынок, но и далеко за его пределами. Портал поставщиков как раз решает основную проблему малого и среднего предпринимательства, которая связана с расширением рынков сбыта. Сегодня на нем активно работают пользователи из 33 регионов России, и все они имеют возможность сотрудничать с московскими заказчиками и заказчиками из соседних регионов», - добавил Дёгтев.

Для успешной конкуренции сегодня важнее быть не большим и влиятельным, а быстрым и мобильным, и Портал поставщиков повышает конкурентоспособность предпринимателей, считает директор АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ Игорь Васьков.

«Для того, чтобы быть конкурентоспособным и получать дополнительную прибыль, необходимо использовать современные технологии, прежде всего, онлайн-продажи. Уже есть регионы, которые вышли на высокий уровень оборотов. Это Пермь, Псков, Новгород, Крым, в особенности Севастополь, который перекрывает по объему весь остальной полуостров», – сообщил он.

Портал поставщиков разрушает сложившиеся представления о рынке закупок, делая участие в торгах прозрачнее, уверена заведующая сектором государственных закупок Министерства общего и профессионального образования Ростовской области Елена Зибзеева.

«Свойские, кумовские отношения между заказчиком и поставщиком должны уйти в историю. Государство движется в правильном направлении, создавая цифровые сервисы и делая тем самым рынок закупок прозрачным, а значит, доступным», – считает Зибзеева.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

