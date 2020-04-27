Дом купца Виноградова сдадут по программе «рубль за квадратный метр»
Дом купца второй гильдии старообрядца, владельца чугунолитейного завода на Крутицах Дмитрия Виноградова выставлен на торги по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год». Этот объект культурного наследия является образцом деревянного зодчества конца XIX века. При этом, как отметил руководитель Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков, здание сохранило декоративную отделку практически полностью.
«Площадь памятника архитектуры больше 530 квадратных метров. Дом украшен резными карнизами и дверьми, сохранено оригинальное колористическое решение», - уточнил Щербаков.
Все же, согласно условиям аренды, победителю торгов необходимо будет провести восстановительно-реставрационные работы, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. После чего арендатор сможет воспользоваться льготной ставкой «1 рубль за 1 квадратный метр в год».
«Начальная же ставка годовой аренды составит 6,5 млн рублей. Арендовать объект культурного наследия инвестор сможет в течение 49 лет, из них пять лет отводится на восстановительные работы», - рассказал Гаман.
Дом №14 был возведен в 1880 году во 2-м Крутицком переулке и оставался в собственности Виноградовых вплоть до Октябрьской революции. Сейчас ведется заявочная компания для участия в аукционе.
Организатором торгов выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что в столице на торги по аренде коммерческой недвижимости, которые организует столичный департамент по конкурентной политике, выставлено более 40 помещений площадью до 50 кв. м.
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