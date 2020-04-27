Дом купца Виноградова сдадут по программе «рубль за квадратный метр»

Все же, согласно условиям аренды, победителю торгов необходимо будет провести восстановительно-реставрационные работы, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. После чего арендатор сможет воспользоваться льготной ставкой «1 рубль за 1 квадратный метр в год».

«Начальная же ставка годовой аренды составит 6,5 млн рублей. Арендовать объект культурного наследия инвестор сможет в течение 49 лет, из них пять лет отводится на восстановительные работы», - рассказал Гаман.

Дом №14 был возведен в 1880 году во 2-м Крутицком переулке и оставался в собственности Виноградовых вплоть до Октябрьской революции. Сейчас ведется заявочная компания для участия в аукционе.

Организатором торгов выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что в столице на торги по аренде коммерческой недвижимости, которые организует столичный департамент по конкурентной политике, выставлено более 40 помещений площадью до 50 кв. м.

