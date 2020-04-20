В Москве продадут 5 тысяч машиномест

На электронные торги в Москве выставлены на продажу свыше пяти тысяч машиномест.

На аукционе, который организует столичный департамент по конкурентной политике, можно приобрести как отдельное машиноместо в спальном районе Москвы, так и составной лот из нескольких машиномест.

Площадь объектов варьируется от 13 до 650 квадратных метров. Минимальная стартовая цена составляет 33,8 тысячи рублей. Сейчас заявочная кампания идет по всем объектам.

