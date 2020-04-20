В Москве продадут 5 тысяч машиномест
20 апреля 202017:07
На электронные торги в Москве выставлены на продажу свыше пяти тысяч машиномест.
На аукционе, который организует столичный департамент по конкурентной политике, можно приобрести как отдельное машиноместо в спальном районе Москвы, так и составной лот из нескольких машиномест.
Площадь объектов варьируется от 13 до 650 квадратных метров. Минимальная стартовая цена составляет 33,8 тысячи рублей. Сейчас заявочная кампания идет по всем объектам.
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20 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru