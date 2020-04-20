40 помещений выставили на торги в Москве

В Москве на торги по аренде коммерческой недвижимости, которые организует столичный департамент по конкурентной политике, выставлено более 40 помещений площадью до 50 кв. м.

На Каширском шоссе в доме 9, корпус 2 находится самое маленькое помещение площадью чуть больше пяти кв. м. Цена его аренды на старте - 5200 рублей. Посмотреть техническое состояние помещения можно с помощью 3D тура.

Самое большое помещение в этой категории находится на 7-й Парковой улице в доме 24. Стартовая цена объекта площадью 49 кв. м составляет 347 тысяч рублей.



На Профсоюзной улице располагается самый дорогой объект - помещение площадью 44 кв. м со стартовой ценой аренды - 1,2 млн рублей.

