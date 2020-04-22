Бюджет Новосибирской области переведут на «экономику заботы»

В условиях пандемии коронавируса региональный бюджет должен быть переориентирован с инновационных задач на экономку заботы, считают депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

Как сообщил глава регионального минфина Виталий Голубенко, ввиду сокращения бюджетных доходов большая часть изменений в бюджете текущего года связана с перераспределением бюджетных ассигнований.

«Перераспределенные ресурсы позволяют нам обеспечить все дополнительные финансовые обязательства, которые вытекают из озвученных задач и позволяют также доукомплектовать областной резервный фонд на 566 млн рублей. За счет резервного фонда сегодня мы финансируем мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В основном они связаны с приобретением оборудования, развертывания инфекционных коек. Ориентировочно на эти цели из резервного фонда уже выделено около 900 млн рублей», — подчеркнул он.

Таким образом доходная часть бюджета изменилась на 601,5 млн рублей – за счет собственных средств и за счет 4 409,6 млн рублей федеральных трансфертов - до 181 168,6 млн рублей. Расходы правительство предполагает увеличить с 181 747,5 млн рублей до 186 316,3 млн рублей. Дефицит бюджета - 5 147,7 млн рублей.

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Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил,что рассматриваемые изменения в бюджет – не просто финансовые корректировки, а корректировки ценностей и приоритетов.

«Да, никто не отказывается от инновационных задач экономики, никто не спорит, что для развития экономики важны исследования, изыскания, цифровизация … Важны. Но сейчас для страны, для экономики, для нас – важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. И те изменения в бюджет, которые мы сегодня рассматриваем, и которые, скорее всего, еще будут – мы должны пропустить через понимание этих обстоятельств», - заявил он.

Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения на апрельской сессии Законодательного Собрания. В ближайшие дни парламентариям предстоит плотная работа, поскольку коррективы в бюджет планируется принять в двух чтениях.

«Тревожный оптимизм», - так определил настроение законодателей председатель комитета Александр Морозов: «Мы понимаем, что это делается за счет тех программ, которые были спланированы ранее, и социальных в том числе. За счет очень важных объектов строительства спортивных, социально-культурных сооружений. Ничего пока не изъято. Все чуть-чуть замедляется в решении, некое снижение динамики развития. Это осознанная необходимость. Другого нам на сегодняшний день не дано», - подчеркнул глава бюджетного комитета.



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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Новосибирский области
ТЕГИ:Законодательное СобраниеНовосибирская Область
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