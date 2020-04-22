Бюджет Новосибирской области переведут на «экономику заботы»

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил,что рассматриваемые изменения в бюджет – не просто финансовые корректировки, а корректировки ценностей и приоритетов.

«Да, никто не отказывается от инновационных задач экономики, никто не спорит, что для развития экономики важны исследования, изыскания, цифровизация … Важны. Но сейчас для страны, для экономики, для нас – важнее поддержка людей. Я бы назвал это экономикой заботы. И те изменения в бюджет, которые мы сегодня рассматриваем, и которые, скорее всего, еще будут – мы должны пропустить через понимание этих обстоятельств», - заявил он.

Комитет принял решение вынести законопроект для рассмотрения на апрельской сессии Законодательного Собрания. В ближайшие дни парламентариям предстоит плотная работа, поскольку коррективы в бюджет планируется принять в двух чтениях.

«Тревожный оптимизм», - так определил настроение законодателей председатель комитета Александр Морозов: «Мы понимаем, что это делается за счет тех программ, которые были спланированы ранее, и социальных в том числе. За счет очень важных объектов строительства спортивных, социально-культурных сооружений. Ничего пока не изъято. Все чуть-чуть замедляется в решении, некое снижение динамики развития. Это осознанная необходимость. Другого нам на сегодняшний день не дано», - подчеркнул глава бюджетного комитета.







