В Новосибирской области медикам выделили новый транспорт

Врачи новосибирских больниц, которые выезжают на оперативные вызовы к пациентам в условиях пандемии коронавируса, получили дополнительные автомобили. Как отмечается, еще в марте этого года по инициативе партии «Единая Россия» была организована работа бесплатного служебного такси для таких медработников.

«Один автомобиль – в инфекционную больницу №1, второй – в детскую больницу №3. Это не последняя помощь, которую мы оказываем нашим врачам. Все понимают – нужно в первую очередь помогать нашим врачам, которые борются за здоровье людей круглые сутки», - рассказал первый заместитель Секретаря НРО Партии «Единая Россия» Андрей Панферов.

В свою очередь председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил врачей, которые в таких сложных условиях продолжают выполнят свой долг, невзирая на риски.

«Огромное спасибо врачам, которые сегодня на передовой. Эти самоотверженные люди жертвуют личным временем, семьей, здоровьем чтобы спасти других. После этой пандемии им просто обязаны всем миром поставить памятник, – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что меры по оптимизации системы здравоохранения, принятые ранее, оказались «неадекватными», а также выразил надежду, что нынешняя ситуация покажет, что оптимизировать учреждения здравоохранения больше не нужно.

