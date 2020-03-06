В Москве на торги выставят 17 кафе на ВДНХ

В Москве пройдут аукционы по 17 торговым точкам, расположенным на территории ВДНХ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Лоты будут представлены на роуд-шоу «Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ», которое организует департамент Москвы по конкурентной политике.

ВДНХ - один из самых популярных туристических объектов столицы, что обеспечивает инвестиционную привлекательность проектов на его территории. В 2019 году выставочный комплекс посетили порядка 30 млн человек.

«В настоящий момент ведется подготовка документации по 17 лотам, в ближайшее время они будут выставлены на городские аукционы. После проведения торгов и заключения договоров победители смогут открыть пункты общественного питания на территории ВДНХ», - уточнил вице-мэр.

Нестационарные торговые объектов - одни из самых популярных лотов на городских торгах, сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Согласно статистике, средняя конкуренция на торгах составляет 3-4 участника на лот. Предстоящие аукционы - отличная возможность для развития бизнеса в весенне-летний период на одной из наиболее оживленных площадок Москвы», - пояснил Щербаков.

Роуд-шоу пройдет в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Дата проведения: 12 марта в 10.00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

