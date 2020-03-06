Через аукционы Москвы с начала года арендовали сто нежилых помещений

С начала года в Москве прошло уже сто аукционов по аренде нежилых помещений из имущественной казны города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«К началу марта количество городских аукционов по аренде нежилых помещений достигло трехзначной отметки. Причем, более 70% объектов реализованы по специальной начальной ставке для субъектов малого предпринимательства», - отметил вице-мэр.

По словам Ефимова, минимальная ставка аренды нежилых помещений для СМП составляет 4750 рублей за кв. м при расположении объекта на 1 этаже и выше и 1000 рублей - для подвальных помещений.

Наибольшей популярностью пользовались помещения площадью 40 и 97 «квадратов» в ЮЗАО и ЦАО соответственно. На право аренды подвального этажа на улице Крупской претендовали 25 участников, которые подняли стартовую цену более чем в 12 раз. За аренду помещения на цокольном этаже на Большой Пионерской улице соперничали 23 участника. Цена выросла в пять раз.

Несмотря на достаточно высокий уровень конкуренции, арендаторы получают выгодные условия, отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители аукционов из числа представителей малого бизнеса арендуют помещения по цене, в среднем в два раза превышающей стартовые условия. Без дополнительных льготных условий итоговая цена после проведения торгов в 1,2 раза больше заданной в начале ценовой планки», - сказал Щербаков.

«Общая площадь первых ста арендованных нежилых помещений составила более 15,5 тысяч кв. м, помещения были арендованы на сумму свыше 130 млн руб. При заключении договоров по результатам аукционов арендаторы отдают предпочтение таким видам функционального назначения помещений как торгово-бытовое обслуживание, офисы, социальное назначение и салоны красоты», - добавил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Новые предложения город выставляет на торги ежедневно. Посмотреть все доступные варианты можно на инвестиционном портале города Москвы.

