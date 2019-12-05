Более 50 тыс. кв. м заняли детские сады по программе «рубль за квадратный метр»

При этом, как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, разнообразие городских предложений, а также действующая льготная программа позволяет инвесторам открывать частные образовательные учреждения различных форматов. Так были открыты школы для билингвов, образовательные учреждения по экспериментальным модулям. Принять участие в аукционах могут не только москвичи, но и инвесторы из других регионов России. Договор аренды заключается на 49 лет. Среди условий, например, то, что более 80% детей в таком детском саду и не менее 50% при открытии школы должны иметь регистрацию по месту жительства в Москве. Также инвестор должен в первые два года выполнить нормативы по объему предоставления образовательных услуг.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за пять лет существования программы было заключено 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку в один рубль за квадратный метр в год.

«На сегодняшний день 18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на «рублевую» аренду», - уточнил он.

С начала 2019 года Москва реализовала по этой программе через городские аукционы более 4,7 тысяч квадратных метров недвижимости.

Сейчас на торги выставлено здание площадью около 700 кв. м, которое расположено в центре столицы на Бакунинской улице (дом 45). Начальная цена составляет 4,4 млн рублей. Подать заявки на участие в аукционе по льготной программе «рубль за квадратный метр» можно до 13 декабря текущего года на московском инвестиционном портале.

Ранее НСН сообщала, что представители малого и среднего бизнеса впервые могут принять участие в столичных торгах на землю по льготной арендной ставке. О нюансах расскажут на роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом» 11 декабря.







