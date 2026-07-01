В ФРГ признали суперъяхту Dilbar не подпадающей под санкции ЕС
В Германии суд Франкфурта-на-Майне постановил, что суперъяхта Dilbar не подпадает под санкции Европейского союза, сообщает Bloomberg.
Судно связывали с российским миллиардером Алишером Усмановым, который попал под санкции Евросоюза в 2022 году. По данным агентства, суд постановил, что яхта «больше не может считаться замороженной в рамках санкционного режима ЕС. Иск подала судостроительная компания Lürssen, которая построила Dilbar и в последние годы занималась обслуживанием. Компания пыталась доказать, что она может выставлять счета владельцам Dilbar за техническое обслуживание яхты. Решение суда позволяет компании требовать плату за многолетнее техобслуживание.
В решении суда указано, что неясно, кто стоит за трастом The Sister Trust, на который оформлена яхта. В какой-то период его главным бенефициаром была сестра миллиардера Гульбахор Исмаилова, которую в марте 2025 года исключили из санкционного списка ЕС. Франкфуртский суд сослался, в том числе на это решение, отметил, что само название траста также не является доказательством связи яхты с Усмановым.
В пресс-службе Усманова заявили, что миллиардер «приветствует решение», которое административный суд Франкфурта-на-Майне вынес в пользу верфи Lürssen Shipyard.
О том, что в Гамбурге задержали яхту, стало известно в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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