Стало известно о росте зарплатных ожиданий россиян
В России средние зарплатные ожидания граждан увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Авито Работа».
Сейчас этот показатель составляет 69 тыс. 837 рублей в месяц. Половина опрошенных при выборе работодателя ориентируются прежде всего на уровень зарплаты.
Наиболее заметный рост ожиданий зафиксирован в сфере ЖКХ и эксплуатации (+27%, до 74 тыс. 277 рублей в месяц), строительстве (+23%, до 127 тыс. 190 рублей), а также в производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве (+15%, до 90 тыс. 921 рубля). По данным сервиса, это говорит о сохраняющимся дисбалансе между спросом и предложением на рынке труда, а также росте стоимости жизни, который соискатели закладывают в свои запросы к работодателям.
Согласно опросу, 45% работающих россиян при выборе компании учитывают репутацию работодателя. Ключевыми атрибутами привлекательного HR-бренда остаются взаимоотношения между руководителями и сотрудниками, командный дух и внутренняя культура, а также атмосфера на рабочем месте.
Ранее HR-эксперт объяснила погоню работодателей за бывшими сотрудниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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