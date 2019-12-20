Более 150 московских учителей сняли видео-уроки по конкуренции
В рамках городского проекта Дни московской конкуренции был проведен конкурс видео-уроков по конкуренции между столичными учителями. По информации организаторов Департамента по конкурентной политике и Департамента образования и науки Москвы, в соревновании «Урок о конкуренции» приняли участие свыше 150 столичных педагогов, девять из них были признаны победителями.
Учителя совместно с учениками и самостоятельно сняли видеоролики, в которых рассказали о конкуренции в истории, кино, мультфильмах и известных фильмах. Материалы можно увидеть в библиотеке Московской электронной школы. Эксперты оценивали работы по трудозатратам, соответствию номинации (их было четыре), оригинальности и другим критериям.
Так одержали победу в номинации «Скиллы будущего. Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра» учителя Школы № 152, Школы № 1409 и Школы «Технология обучения». Первыми в номинации «Конкурент - не враг, конкурент – мотиватор» стали педагоги Школы № 1287 и Школы № 2075. Лучшими в номинации «Что такое конкуренция» признаны учителя Московской международной школы и Школы № 1159, в номинации «Конкуренция в истории» - учителя школы № 1164 и школы № 1306.
Учитель школы №1306 отметил, что ученики также активно изъявляли желание для подготовки конкурсных работ.
«Конкурс видеороликов – очень интересный формат. Идея для воплощения пришла буквально в тот же вечер, как стало известно о проведении этого конкурса. Что особенно порадовало – ученики, которые охотно поддержали создание такого ролика. О конкуренции важно говорить, ведь в какой-то мере вся жизнь – это конкуренция. Это явление работает и в политике, и в экономике, и во всех остальных сферах жизни. У школьников конкуренция проявляется, прежде всего, в учебе – каждый старается как можно лучше, пытается проявлять себя, и поэтому поддержка идеи здорового соперничества очень важна», - сказал он.
Кроме этого, в ходе Церемонии награждения были награждены 200 победителей онлайн-викторины на тему конкуренции. Ими стали учащиеся 8-11 классов разных школ города. Отдельно были отмечены самые активные команды межрайонных советов директоров, в которых проявили себя ученики и контрактные управляющие учебных заведений, учителя, родители школьников и активисты программы «Московское долголетие».
Звания «Лучшая школа» удостоились шесть столичных учебных заведений: Школа № 920 (район Перово), Школа № 1164 (Савеловский район), Школа № 1287 (Хорошевский район), Школа № 1306 – «Школа молодых политиков» (Раменки), Школа № 1368 (Южное Бутово), «Московская международная школа» (Перово). В подсчете результатов учитывались, как командные, так и индивидуальные достижений.
Всего в мероприятиях Дней московской конкуренции от образовательного сообщества столицы приняло участие около 12 тыс человек.
Ранее НСН сообщала, что в Москве издана книга об истории конкуренции, где рассказывается о значимых столичных предпринимателях 19 – начала 20 века, об их механизмах конкуренции, кейсах по развитию бизнеса в царскую эпоху.
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