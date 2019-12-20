Более 150 московских учителей сняли видео-уроки по конкуренции

В рамках городского проекта Дни московской конкуренции был проведен конкурс видео-уроков по конкуренции между столичными учителями. По информации организаторов Департамента по конкурентной политике и Департамента образования и науки Москвы, в соревновании «Урок о конкуренции» приняли участие свыше 150 столичных педагогов, девять из них были признаны победителями.

Учителя совместно с учениками и самостоятельно сняли видеоролики, в которых рассказали о конкуренции в истории, кино, мультфильмах и известных фильмах. Материалы можно увидеть в библиотеке Московской электронной школы. Эксперты оценивали работы по трудозатратам, соответствию номинации (их было четыре), оригинальности и другим критериям.

Так одержали победу в номинации «Скиллы будущего. Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра» учителя Школы № 152, Школы № 1409 и Школы «Технология обучения». Первыми в номинации «Конкурент - не враг, конкурент – мотиватор» стали педагоги Школы № 1287 и Школы № 2075. Лучшими в номинации «Что такое конкуренция» признаны учителя Московской международной школы и Школы № 1159, в номинации «Конкуренция в истории» - учителя школы № 1164 и школы № 1306.

Учитель школы №1306 отметил, что ученики также активно изъявляли желание для подготовки конкурсных работ.