Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США
Санкции и другие действия Евросоюза могут помешать осуществлению договоренностей по дизельному топливу между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он также указал, что при этом страны Европы сами являются «активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов».
«Россия - страна, которая представляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков указал на отсутствие связи между договоренностями с США по дизелю и позицией РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин обсудил с президентом ОАЭ договоренности с Трампом по дизелю
- Спасение сухогруза: Как не навредить балтийскому побережью в Калининграде
- За прогулы запрет на пять лет? Смолин вступился за отчисленных студентов
- Минтранс: Опцию посадки по биометрии внедрят во всех аэропортах РФ
- Туроператоры объяснили пропажу России из топа направлений
- «Формула 1» вернется в Африку
- Теснят Турцию: Россияне стали чаще выбирать Китай и Египет для отдыха
- Продеус раскрыл, как худеть без препаратов и БАДов
- От 80 тысяч? Как подобрать костюм под нестандартную фигуру
- Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США