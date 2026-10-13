Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США

Санкции и другие действия Евросоюза могут помешать осуществлению договоренностей по дизельному топливу между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Москва без проблем поставит дизель на мировые рынки

Как пишет RT, он также указал, что при этом страны Европы сами являются «активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов».

«Россия - страна, которая представляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков указал на отсутствие связи между договоренностями с США по дизелю и позицией РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:НефтепродуктыЕвросоюзРоссияДмитрий Песков

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