Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США

Как пишет RT, он также указал, что при этом страны Европы сами являются «активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов».

«Россия - страна, которая представляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков указал на отсутствие связи между договоренностями с США по дизелю и позицией РФ по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».