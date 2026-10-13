На нестандартную фигуру лучше пошить костюм в ателье, или купить более-менее подходящий в магазине и доработать его у швеи. Об этом в пресс-центре НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.

«Во-первых, надо понимать, что костюм за полмиллиона, который плохо на вас сидит, будет проигрывать костюму, который на вас сидит хорошо за 50 тысяч рублей. Можно купить костюм в готовом виде и потом отнести его в ателье и доработать по фигуре. Когда это пошив индивидуального костюма, то вы сами выбираете себе ткань, ее фактуру. Если у вас нестандартная фигура, можно пойти в магазин, найти себе костюм из хорошей ткани и то, что сидит уже неплохо, и доработать в ателье. Разумеется, если у вас есть деньги на костюм на заказ, то это будет выглядеть более премиально», — отметил он.