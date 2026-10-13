От 80 тысяч? Как подобрать костюм под нестандартную фигуру

Александр Белов напомнил, что главное не цена костюма, а посадка, а Андрей Продеус заявил, что индивидуальный пошив начинается от 80 тысяч рублей.

На нестандартную фигуру лучше пошить костюм в ателье, или купить более-менее подходящий в магазине и доработать его у швеи. Об этом в пресс-центре НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.

«Во-первых, надо понимать, что костюм за полмиллиона, который плохо на вас сидит, будет проигрывать костюму, который на вас сидит хорошо за 50 тысяч рублей. Можно купить костюм в готовом виде и потом отнести его в ателье и доработать по фигуре. Когда это пошив индивидуального костюма, то вы сами выбираете себе ткань, ее фактуру. Если у вас нестандартная фигура, можно пойти в магазин, найти себе костюм из хорошей ткани и то, что сидит уже неплохо, и доработать в ателье. Разумеется, если у вас есть деньги на костюм на заказ, то это будет выглядеть более премиально», — отметил он.

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В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что начальная стоимость пошива костюма по индивидуальным меркам в ателье стоит, как чья-то месячная зарплата.

«Я начал недавно прицениваться, сколько стоит индивидуальный пошив мужского костюма цена начинается от 80-85 тысяч рублей. А это, извините, чья-то зарплата за месяц!» — рассказал он в пресс-центре НСН.

Ранее Белов раскрыл в пресс-центре НСН что задача бренда одежды сегодня — не урезать размерную сетку, чтобы человек в итоге покупал не свой размер или пытался подстроиться под его стандарты, а делать так, чтобы он выглядел лучше в представленной одежде.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
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