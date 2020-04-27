Бизнесу предложили подвал на Цветном бульваре

Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил аукцион на подвал площадью 91 кв м на Цветном бульваре. Это дом 20, строение 1 в Большом Каретном переулке - четырехэтажное здание 1917 года постройки.

Победитель открытого аукциона сможет заключить договор аренды на 10 лет. Квадратный метр оценивается в 13,3 тыс рублей на старте торгов. Пока ведется заявочная компания для желающих принять участие в торгах по объекту.