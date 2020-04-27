Бизнесу предложили подвал на Цветном бульваре
Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил аукцион на подвал площадью 91 кв м на Цветном бульваре. Это дом 20, строение 1 в Большом Каретном переулке - четырехэтажное здание 1917 года постройки.
Победитель открытого аукциона сможет заключить договор аренды на 10 лет. Квадратный метр оценивается в 13,3 тыс рублей на старте торгов. Пока ведется заявочная компания для желающих принять участие в торгах по объекту.
Руководитель Департамента Иван Щербаков отметил конкурентную цену и удобное расположение лота, которые способствуют повышенному интересу со стороны инвесторов и предпринимателей. Например, с начала 2020 года на аренду девяти нежилых помещений в ЦАО претендовало более 50 участников, отметил Щербаков.
Ранее НСН сообщала, что в столице на торги по аренде коммерческой недвижимости, которые организует столичный департамент по конкурентной политике, выставлено более 40 помещений площадью до 50 кв. м.
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