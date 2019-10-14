Более 50 компаний получили членство в МТПП

В Московской торгово-промышленной палате пополнение – к крупнейшему объединению предпринимателей Москвы присоединились новые игроки. В торжественной обстановке были вручены свидетельства о членстве предпринимателям и организациям, которые недавно вступили в МТПП.

Как рассказал сопредседатель гильдии организаций строительного комплекса Андрей Лупий принадлежность к МТПП позволяет решать проблемы участников рынка, в том числе законодательного уровня.

«Как раз в МТПП вступили для того, чтобы работать с госорганами и работать с организациями, которые в МТПП входят, чтобы объединять их и решать общие проблемы и вопросы», - сообщил он.

Проблемы семей сотрудников силовых структур, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей призван решать Фонд «Виктория», который тоже присоединился к объединению предпринимателей Москвы. Президент «Виктории» Виктор Васильев рассказал о задачах организации.

«Мы с командой поставили такую планку, отметку – 100 тысяч выполнить детских желаний. Потому что каждый ребёнок мечтает быть счастливым, любимым, активным, заниматься спортом, гулять со сверстниками. Я не понаслышке знаю, что такое семья сотрудника органов внутренних дел, потому что сам более 20 лет являлся сотрудником оперативных служб «они защищали нас, мы теперь должны защитить их», - сообщил Васильев.

Президент фонда уверен, что необходимо быть частью команды МТПП, потому что это площадка, которая позволяет создать комфортные условия для разговора бизнеса и власти, бизнеса и общественности .

«И мэр города и руководители департаментов всех отраслей всё больше и больше прибегают к общественной экспертизе, которую как раз и обеспечивает МТПП. Внутри которой созданы классные условия для экспертных сообществ – гильдий и комитетов», - добавил он.

Ветеранам МТПП, у которых стаж сотрудничества с палатой уже почти четверть века, вручили Почётный диплом за заслуги перед деловым сообществом. ООО «Ловин-огнезащита» специализируется на производстве защитно-отделочных материалов для древесины. С помощью МТПП им удалось расширить клиентскую базу, что позволило сначала просто встать на ноги, потом укрепить имидж надёжного предприятия в бизнес-среде, рассказал генеральный директор ООО «Ловин-огнезащита» Владимир Кулаков.

«Палата – это такой орган, куда можно всегда прийти, посоветоваться, попросить помощи, просто пожаловаться, если что не так. Но и получить помощь – такую серьёзную, мы даже не ожидали! Палата обеспечила нас участием в выставках на льготных условиях и даже бесплатно. Мы участвуем в 5-7 выставках в год - это такая серьёзная реклама, на которую мы бы никогда не нашли денег», - заключил он.

Всего 55 новых компаний получили свидетельства о членстве в Московской торгово-промышленной палате.

