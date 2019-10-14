В Москве создают гильдию ювелирных экспортеров
Экспортёры ювелирных изделий объединяются в гильдию при Московской торговой промышленной палате. Новый профессиональный союз создаётся с целью, чтобы облегчить российским ювелирным компаниям выход на международные рынки.
Председатель гильдии экспортёров украшений Алексей Щербина в эфире НСН отметил, что за рубежом ценят отечественных ювелиров, однако, самостоятельно завоевать рынок, к примеру, Ближнего Востока российским производителям украшений пока не удается. Ювелирные компании надеются при поддержке Московской ТПП начать продажи украшений за рубежом.
«МТПП субсидирует участие в зарубежных выставках. Вот буквально через месяц в Бахрейне будет работать экспозиция российская, в которой по субсидии МТПП будут работать пять российских ювелирных компаний», - сказал Алексей Щербина.
На данный момент, в Московской торгово-промышленной палате числиться всего 18 Гильдий, в ближайшее время планируется создание ещё трёх новых профессиональных объединений.
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