В Москве создают гильдию ювелирных экспортеров

Председатель гильдии экспортёров украшений Алексей Щербина в эфире НСН отметил, что за рубежом ценят отечественных ювелиров, однако, самостоятельно завоевать рынок, к примеру, Ближнего Востока российским производителям украшений пока не удается. Ювелирные компании надеются при поддержке Московской ТПП начать продажи украшений за рубежом.

«МТПП субсидирует участие в зарубежных выставках. Вот буквально через месяц в Бахрейне будет работать экспозиция российская, в которой по субсидии МТПП будут работать пять российских ювелирных компаний», - сказал Алексей Щербина.

На данный момент, в Московской торгово-промышленной палате числиться всего 18 Гильдий, в ближайшее время планируется создание ещё трёх новых профессиональных объединений.

