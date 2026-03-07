Рэпер Элджей потратит 100 млн рублей на стадионный концерт в Москве

Российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) готовится представить шоу в Москве — сольный концерт состоится 20 марта на площадке LIVE Арена.

На организацию выступления артист направил свыше 100 миллионов рублей, значительная часть которых пойдёт на создание визуального ряда. Музыкант лично контролирует разработку визуальных эффектов и активно участвует в проработке сценического оформления.

Кроме того, Элджей занят ещё одним проектом — съёмками фильма о своей жизни. Артист подчёркивает, что картина станет не просто биографией, а историей его творческого пути. Завершающие сцены ленты планируется снять во время предстоящих стадионных концертов.

ФОТО: РИА Новости
