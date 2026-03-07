Рэпер Элджей потратит 100 млн рублей на стадионный концерт в Москве

На организацию выступления артист направил свыше 100 миллионов рублей, значительная часть которых пойдёт на создание визуального ряда. Музыкант лично контролирует разработку визуальных эффектов и активно участвует в проработке сценического оформления.



Кроме того, Элджей занят ещё одним проектом — съёмками фильма о своей жизни. Артист подчёркивает, что картина станет не просто биографией, а историей его творческого пути. Завершающие сцены ленты планируется снять во время предстоящих стадионных концертов.

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал певцу Ване Дмитриенко в предложении сделать фит.

