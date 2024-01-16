Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»

Уроженка Киева актриса Анна Кузина, снявшаяся в роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщил «Царьград».

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Отмечается, что причиной этого стала проукраинская позиция Кузиной, поддерживающей ВСУ. Предположительно, по этой причине она не общается ни с кем из коллег по съемочной площадке, кроме Арарата Кещяна, также выступившего против спецоперации.

Последним российским проектом с участием Кузиной стал сериал 2021 года «Пикник». Чем артистка занимается сейчас, неизвестно.

Ранее актриса Анна Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон

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ФОТО: кадр из сериала "Универ"
ТЕГИ:СпецоперацияСериалы

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