Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»

Отмечается, что причиной этого стала проукраинская позиция Кузиной, поддерживающей ВСУ. Предположительно, по этой причине она не общается ни с кем из коллег по съемочной площадке, кроме Арарата Кещяна, также выступившего против спецоперации.

Последним российским проектом с участием Кузиной стал сериал 2021 года «Пикник». Чем артистка занимается сейчас, неизвестно.

Ранее актриса Анна Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон

