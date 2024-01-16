Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»
Уроженка Киева актриса Анна Кузина, снявшаяся в роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что причиной этого стала проукраинская позиция Кузиной, поддерживающей ВСУ. Предположительно, по этой причине она не общается ни с кем из коллег по съемочной площадке, кроме Арарата Кещяна, также выступившего против спецоперации.
Последним российским проектом с участием Кузиной стал сериал 2021 года «Пикник». Чем артистка занимается сейчас, неизвестно.
Ранее актриса Анна Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»
- Доступ к Tinder в Белоруссии пропадет 15 февраля
- Во «Вконтакте» произошел сбой
- Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении
- Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
- SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
- ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
- Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
- Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
- Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru