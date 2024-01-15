Анна Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана» не нужен второй сезон
Сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон, считает сыгравшая в нем актриса Анна Пересильд. Об этом она рассказала в беседе Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV.
По словам артистки, у нее нет информации о возможном продолжении, пишет Ura.ru.
«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — отметила исполнительница роли Айгуль.
При этом Джугелия указала, что на момент записи беседы ни журналистка, ни 14-летняя Пересильд не смотрели финальную серию «Слова пацана».
Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников намекнул, что создатели проекта обсуждают его продолжение, напоминает телеканал «360». В соцсетях Крыжовников опубликовал фото со сценаристом Андреем Золотаревым, отметив, что тот «рассказывает, как бы он написал второй сезон».
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