Анна Пересильд заявила, что сериалу «Слово пацана» не нужен второй сезон

По словам артистки, у нее нет информации о возможном продолжении, пишет Ura.ru.

«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — отметила исполнительница роли Айгуль.

При этом Джугелия указала, что на момент записи беседы ни журналистка, ни 14-летняя Пересильд не смотрели финальную серию «Слова пацана».

Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников намекнул, что создатели проекта обсуждают его продолжение, напоминает телеканал «360». В соцсетях Крыжовников опубликовал фото со сценаристом Андреем Золотаревым, отметив, что тот «рассказывает, как бы он написал второй сезон».

