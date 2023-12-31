Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана»

Фото с соответствующей подписью режиссер опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На нем Крыжовников беседует со сценаристом Андреем Золотаревым.



«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — написал Крыжовников.

Ранее сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН назвал две причины, по которым авторы решили переснять финальную серию картины.

«Если сейчас сравнить ту серию, которую незаконно выложили (не надо ее смотреть, пожалуйста), можно увидеть, что в одном случае выглядит все более натурально. Нам не очень нравились не очень натуральные съемки. Плюс существовали линии, которые нам казалось важным закрыть. Поэтому мы несколько переписали какие-то отдельные линии внутри истории, предъявили это на суд продюсеров, они согласились с авторской группой», - рассказал он..



