Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана»
Режиссер Жора Крыжовников бросил намек на то, что создатели проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» задумались о сценарии второго сезона сериала.
Фото с соответствующей подписью режиссер опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На нем Крыжовников беседует со сценаристом Андреем Золотаревым.
«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — написал Крыжовников.
Ранее сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в пресс-центре НСН назвал две причины, по которым авторы решили переснять финальную серию картины.
«Если сейчас сравнить ту серию, которую незаконно выложили (не надо ее смотреть, пожалуйста), можно увидеть, что в одном случае выглядит все более натурально. Нам не очень нравились не очень натуральные съемки. Плюс существовали линии, которые нам казалось важным закрыть. Поэтому мы несколько переписали какие-то отдельные линии внутри истории, предъявили это на суд продюсеров, они согласились с авторской группой», - рассказал он..
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru