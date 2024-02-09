Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж
9 февраля 202414:29
Актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Ее избранником стал актер Максим Белбородов.
«Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво!», - написала Бербер.
Актриса воспитывает 8-летнюю дочь Надежду от сценариста Александра Синегузова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru