Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж

Актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

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Ее избранником стал актер Максим Белбородов.

«Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво!», - написала Бербер.

Актриса воспитывает 8-летнюю дочь Надежду от сценариста Александра Синегузова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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