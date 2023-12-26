Падчерица Михаила Горшенева Анастасия вышла замуж

Выложив фото с супругом и в свадебном платье, Анастасия сопроводила публикацию фразой: «Женатики. Сюрприз-сюрприз». Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге, где живут Анастасия и все ее родные.

Михаил Горшенев женился на матери Анастасии, Ольге Шаботовой, когда девочке было шесть лет. Анастасия всегда говорила, что считает музыканта отцом, и рассказывала, что они вместе много играли, смеялись и баловались. Анастасия - фотограф. Она также занимается фондом Горшенева и его официальным мерчем.

Ранее Яндекс Афиша сообщала о том, что событием с самым большим количеством повторных посещений по итогам года стала выставка «Панк-культура. Король и Шут», передает RT.

