Падчерица Михаила Горшенева Анастасия вышла замуж
Падчерица бывшего лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Анастасия Шаботова вышла замуж. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.
Выложив фото с супругом и в свадебном платье, Анастасия сопроводила публикацию фразой: «Женатики. Сюрприз-сюрприз». Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге, где живут Анастасия и все ее родные.
Михаил Горшенев женился на матери Анастасии, Ольге Шаботовой, когда девочке было шесть лет. Анастасия всегда говорила, что считает музыканта отцом, и рассказывала, что они вместе много играли, смеялись и баловались. Анастасия - фотограф. Она также занимается фондом Горшенева и его официальным мерчем.
Ранее Яндекс Афиша сообщала о том, что событием с самым большим количеством повторных посещений по итогам года стала выставка «Панк-культура. Король и Шут», передает RT.
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