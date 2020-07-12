Звезда Болливуда и модель Ашйшвария Рай заболела коронавирусом

По словам Баччана, госпитализация не понадобилась – семья лечится дома, потому что заболевание протекает в легкой форме. Сообщается, что другие родственники также прошли тестирование, их результаты на COVID-19 оказались отрицательными.

Ранее стало известно о том, что инфицирован свекр Ашварайи Рай, индийский актер Амитабх Баччан, сыгравший в фильме «Великий Гэтсби» роль Мейера Вольфшейм. Известно, что у актера также отсутствуют тяжелые симптомы коронавируса.

