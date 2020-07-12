Звезда Болливуда и модель Ашйшвария Рай заболела коронавирусом
Коронавирусную инфекцию диагностировали у одной из самых красивых женщин в мире, звезды Болливуда Айшварии Рай. Также стало известно, что COVID-19 заболели ее супруг и восьмилетняя дочь. Об этом в своем Twitter рассказал супруг Рай, актер Абхишек Баччан.
По словам Баччана, госпитализация не понадобилась – семья лечится дома, потому что заболевание протекает в легкой форме. Сообщается, что другие родственники также прошли тестирование, их результаты на COVID-19 оказались отрицательными.
Ранее стало известно о том, что инфицирован свекр Ашварайи Рай, индийский актер Амитабх Баччан, сыгравший в фильме «Великий Гэтсби» роль Мейера Вольфшейм. Известно, что у актера также отсутствуют тяжелые симптомы коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
727 тыс.+6 615 / сут.
Умерли
11 335+130 / сут.
Выздоровели
501 тыс.+3 615 / сут.
- Звезда Болливуда и модель Ашйшвария Рай заболела коронавирусом
- В Тульской области закрыли движение поездов после ЧП
- СК в Красноярском крае возбудил дело по факту разлива топлива структурой «Норникеля»
- Оппозиция требует от Зеленского извиниться и уйти в отставку
- Песков заявил о надежде избежать вторую волну коронавируса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru