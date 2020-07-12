Звезда Болливуда и модель Ашйшвария Рай заболела коронавирусом

Коронавирусную инфекцию диагностировали у одной из самых красивых женщин в мире, звезды Болливуда Айшварии Рай. Также стало известно, что COVID-19 заболели ее супруг и восьмилетняя дочь. Об этом в своем Twitter рассказал супруг Рай, актер Абхишек Баччан.

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По словам Баччана, госпитализация не понадобилась – семья лечится дома, потому что заболевание протекает в легкой форме. Сообщается, что другие родственники также прошли тестирование, их результаты на COVID-19 оказались отрицательными.

Ранее стало известно о том, что инфицирован свекр Ашварайи Рай, индийский актер Амитабх Баччан, сыгравший в фильме «Великий Гэтсби» роль Мейера Вольфшейм. Известно, что у актера также отсутствуют тяжелые симптомы коронавируса.

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ФОТО: wikipedia.org/Bollywood Hungama
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