Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер коронавируса
Муж актрисы Натальи Ваваловой, которая хорошо известна российскому зрителю по работе в картине «Москва слезам не верит», умер после заражения коронавирусной инфекцией. 81-летний Самвел Гаспаров ушел из жизни 26 мая в Москве. Время и место похорон кинематографиста пока не уточняется, пишут Дни.ру.
О печальном известии на своей странце в Facebook сообщил журналист Георгий Сааков, отмечает Ura.ru.
Кинематографист Самвел Гаспаров за свою режиссерскую карьеру успел снять такие фильмы, как «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти» и «Стервятники на дорогах». Одной из лучших режиссерских работ Гаспарова стал криминальный боевик «Шестой».
Ранее стало известно, что причиной смерти главного тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова стала коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Он заявил, что, к сожалению, «это суровая действительность, это коронавирус».
Глава Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. По его словам, у тренера было множество планов по развитию спорта в РФ, а его преобразования в команде он назвал революционными, подчеркивает RT.
Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
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