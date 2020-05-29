Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер коронавируса

Муж актрисы Натальи Ваваловой, которая хорошо известна российскому зрителю по работе в картине «Москва слезам не верит», умер после заражения коронавирусной инфекцией. 81-летний Самвел Гаспаров ушел из жизни 26 мая в Москве. Время и место похорон кинематографиста пока не уточняется, пишут Дни.ру.

О печальном известии на своей странце в Facebook сообщил журналист Георгий Сааков, отмечает Ura.ru.

Кинематографист Самвел Гаспаров за свою режиссерскую карьеру успел снять такие фильмы, как «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти» и «Стервятники на дорогах». Одной из лучших режиссерских работ Гаспарова стал криминальный боевик «Шестой».