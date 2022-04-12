Зверев заявил, что больше не будет носить вещи бренда Chanel

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что основательница бренда Chanel Коко Шанель во время Второй Мировой войны сотрудничала с Третьим Рейхом и за счёт фашистов решала свои коммерческие задачи.

Комментируя информацию о том, что зарубежные магазины французской фирмы отказываются продавать товар россиянам, она заявила, что управляющие наследием «Великой Коко», вероятно, решили «присоединиться к русофобской кампании по «отмене России».



