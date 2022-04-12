Зверев заявил, что больше не будет носить вещи бренда Chanel
Стилист отметил, что мода не должна участвовать в политических играх.
Стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не собирается носить вещи бренда Chanel в ближайшее время.
«Мне кажется, что спорт, мода не должны участвовать в этом, культура, музыка, медицина вот сейчас тоже – говорят, что не дадут лекарства – это все чудовищно. Я, конечно, сейчас тормозну, я не буду носить Chanel, этот период времени точно, это я вам обещаю. Я приходил к Вам всегда, у меня всегда была сумка Chanel», - рассказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что основательница бренда Chanel Коко Шанель во время Второй Мировой войны сотрудничала с Третьим Рейхом и за счёт фашистов решала свои коммерческие задачи.
Комментируя информацию о том, что зарубежные магазины французской фирмы отказываются продавать товар россиянам, она заявила, что управляющие наследием «Великой Коко», вероятно, решили «присоединиться к русофобской кампании по «отмене России».
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