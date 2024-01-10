Звание «Ветеран труда» предложили распространить на айтишников
10 января 202418:29
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила распространить звание «Ветерана труда» на айтишников.
По ее словам, это звание нужно давать айтишникам, проработавшим 40 лет (женщинам — 35 лет). Вместе с этим они получат меры социальной поддержки.
Также Лантратова предлагает распространить такое звание на спасателей, пожарных, водителей, юристов и работников культуры.
Ранее Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Радиоточке НСН», что в России становится все больше различных мер государственной поддержки молодых ученых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru