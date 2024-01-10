Звание «Ветеран труда» предложили распространить на айтишников

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила распространить звание «Ветерана труда» на айтишников.

Дефицит кадров: Работодатели нуждаются в мигрантах

По ее словам, это звание нужно давать айтишникам, проработавшим 40 лет (женщинам — 35 лет). Вместе с этим они получат меры социальной поддержки.

Также Лантратова предлагает распространить такое звание на спасателей, пожарных, водителей, юристов и работников культуры.

Ранее Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Радиоточке НСН», что в России становится все больше различных мер государственной поддержки молодых ученых.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВетераныРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры