Звание «Ветеран труда» предложили распространить на айтишников

По ее словам, это звание нужно давать айтишникам, проработавшим 40 лет (женщинам — 35 лет). Вместе с этим они получат меры социальной поддержки.



Также Лантратова предлагает распространить такое звание на спасателей, пожарных, водителей, юристов и работников культуры.

Ранее Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Радиоточке НСН», что в России становится все больше различных мер государственной поддержки молодых ученых.

