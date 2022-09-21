Зюганов заявил, что у каждого поколения должен быть свой 1945 год
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Дума ТВ" заявил, что у каждого поколения «может быть не только 1941-й год».
По его словам, также у каждого поколения обязательно должна быть и «победа в 1945-м».
«Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир, мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, всех героических поколений, которые отстаивали свободу и независимость наших народов», - заключил политик.
Ранее Зюганов заявил, что Россия должна выполнить задачи в рамках специальной военной операции на Украине, иначе всем придётся «надеть шинели», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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