Зюганов заявил, что у каждого поколения должен быть свой 1945 год

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Дума ТВ" заявил, что у каждого поколения «может быть не только 1941-й год».

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал критикующих спецоперацию деятелей культуры

По его словам, также у каждого поколения обязательно должна быть и «победа в 1945-м».

«Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир, мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, всех героических поколений, которые отстаивали свободу и независимость наших народов», - заключил политик.

Ранее Зюганов заявил, что Россия должна выполнить задачи в рамках специальной военной операции на Украине, иначе всем придётся «надеть шинели», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассКПРФГеннадий Зюганов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры