Зюганов заявил, что у каждого поколения должен быть свой 1945 год

По его словам, также у каждого поколения обязательно должна быть и «победа в 1945-м».

«Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир, мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, всех героических поколений, которые отстаивали свободу и независимость наших народов», - заключил политик.

Ранее Зюганов заявил, что Россия должна выполнить задачи в рамках специальной военной операции на Украине, иначе всем придётся «надеть шинели», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».