Глава СПЧ Фадеев раскритиковал критикующих спецоперацию деятелей культуры

По его мнению, эти деятели культуры «не понимают, что поставлено на карту» и полагают, что своими заявлениями «проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость».

Он отметил, что только слепые и глухие не понимают, что в случае оккупации Донбасса киевской армией его жители «были бы поражены в правах, подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты».

Фадеев подчеркнул, что на карту поставлена свобода народа от внешнего принуждения и гнета, однако жалобно стонущим в соцсетях такая свобода не нужна.

«Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой – свобода паясничать. Новые лица – воины, врачи, военкоры, волонтеры – будут нашей элитой», - заключил глава СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиян, выражающих поддержку Украине и критикующих специальную военную операцию (СВО), нужно лишать гражданства.

