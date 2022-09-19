Глава СПЧ Фадеев раскритиковал критикующих спецоперацию деятелей культуры

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что представители творческой интеллигенции, критикующие военную спецоперацию России на Украине являются «графоманами и арлекинами». Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине

По его мнению, эти деятели культуры «не понимают, что поставлено на карту» и полагают, что своими заявлениями «проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость».

Он отметил, что только слепые и глухие не понимают, что в случае оккупации Донбасса киевской армией его жители «были бы поражены в правах, подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты».

Фадеев подчеркнул, что на карту поставлена свобода народа от внешнего принуждения и гнета, однако жалобно стонущим в соцсетях такая свобода не нужна.

«Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой – свобода паясничать. Новые лица – воины, врачи, военкоры, волонтеры – будут нашей элитой», - заключил глава СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиян, выражающих поддержку Украине и критикующих специальную военную операцию (СВО), нужно лишать гражданства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КультураСпецоперацияСПЧВалерий Фадеев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры