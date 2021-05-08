Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.
Ранее стало известно, что Лигачев скончался на 101-м году жизни.
«Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев - секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, член ЦК КПРФ до 2013 года. Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Лидер КПРФ назвал смерть бывшего секретаря ЦК КПСС тяжелой потерей, отметив, что Лигачев до последнего оставался в рядах коммунистов и внес неоценимый вклад в восстановление и борьбу партии.
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