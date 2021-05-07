На 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.
Лигачев родился в деревне Дубинкино Томской области, большую часть жизни провел в Москве. В ноябре этого года ему должен был исполниться 101 год. Политик с апреля 1985 года входил в состав Политбюро, а в 1985-1988 годах работал в качестве секретаря ЦК КПСС и отвечал за идеологическую составляющую.
Отмечается, что Лигачев был вторым лицом в партии после президента СССР Михаила Горбачева. Он также являлся инициатором и одним из руководителей антиалкогольной кампании в СССР.
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