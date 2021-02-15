Сервис по автоматическому назначению пенсий появится в России до конца года

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для россиян, собщает ТАСС.

На представлении нового главы ПФР Андрея Кигима Котяков также отметил, что до конца 2021 года ПФР должен создать сервис, который позволит назначать пенсии автоматически, без подачи заявления.

По его словам, гражданам, которые не достигли пенсионного возраста, необходимо дать возможность в любой момент узнать о пенсионных страховых выплатах, которые будут им положены.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы ПФР Максима Топилина, назначив на его место Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).

