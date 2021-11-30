Зюганов: Рашкин прошел второй этап операции, которую переносил из-за «судилища»

Депутат КПРФ Валерий Рашкин прошел второй этап операции. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, депутат переносил операцию в связи с "судилищем" вокруг него. По данным СМИ, у Рашкина на нервной почве обострилась глазная болезнь.