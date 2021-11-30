Зюганов: Рашкин прошел второй этап операции, которую переносил из-за «судилища»

Депутат КПРФ Валерий Рашкин прошел второй этап операции. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, депутат переносил операцию в связи с "судилищем" вокруг него. По данным СМИ, у Рашкина на нервной почве обострилась глазная болезнь.

Рашкин подал в суд на Госдуму

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий РашкинДепутат
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