Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне

По словам Жириновского, из-за нормы о превышении пределов самообороны в России жертвы часто становятся фигурантами уголовных дел. В рамках инициативы предлагается внести поправку в ст. 37 УК РФ (необходимая оборона). Он считает, что текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от угрозы не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.

В качестве примера более удачного законодательства в этой области Жириновский привёл закон США, где действует правило «Мой дом — моя крепость».



