Зюганов отказался комментировать «чушь» Жириновского о самообороне
Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал «чушью» идею главы ЛДПР Владимира Жириновского внести в Госдуму РФ документ по расширению границ разрешенной самообороны.
Лидер коммунистов отметил, что есть куда «более интересные и значимые темы» для комментирования, а размышлять над «чушью» Жириновского – это «напрасно терять время».
По словам Жириновского, из-за нормы о превышении пределов самообороны в России жертвы часто становятся фигурантами уголовных дел. В рамках инициативы предлагается внести поправку в ст. 37 УК РФ (необходимая оборона). Он считает, что текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от угрозы не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
В качестве примера более удачного законодательства в этой области Жириновский привёл закон США, где действует правило «Мой дом — моя крепость».
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