Жириновский предложил расширить правила самообороны
Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут «Известия». По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны», по которой на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.
«Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства», — цитирует политика Ura.ru.
В качестве примера более удачного законодательства в этой области Жириновский привёл закон США, где действует правило «Мой дом — моя крепость», пишет «Свободная пресса». Для исправления ситуации парламентарий намерен предложить внести поправки в 37-ю статью УК РФ.
Напомним, самым громким делом о превышении самообороны в России последних лет стало дело сестёр Хачатурян. Адвокаты девушек, убивших своего отца и подвергавшихся многолетнему давлению и истязанию с его стороны, настаивают на том, что подзащитные действовали в целях самообороны. Изменения в статье могли бы повлиять на их судьбу.
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