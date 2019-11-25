Жириновский предложил расширить правила самообороны

Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут «Известия». По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны», по которой на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.

«Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства», — цитирует политика Ura.ru.