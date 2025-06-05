Зюганов заверил, что долгая реставрация Мавзолея не приведет к его закрытию

Километровая очередь из молодежи выстроилась к Мавзолею Ленина перед закрытием из-за реставрационных работ, которые будут проводиться до июня 2027 года. Последний раз Мавзолей закрывали на реконструкцию осенью 2012 года. Тогда в помещении прошли биохимические работы и тестирование температур, также специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений провели манипуляции с забальзамированным телом вождя. Зюганов назвал очереди в Мавзолей естественными.



«Профилактические ремонты всегда проводились, это абсолютно нормально. Я сам вчера был на Красной площади и видел огромную очередь к Мавзолею. Это естественно! Ни в коем случае Мавзолей сносить нельзя. По законам это возможно только при согласии родственников тех, кто там похоронен. Я собирал подписи всех родственников 400 великих людей, похороненных на Красной площади – первого космонавта Юрия Гагарина, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова, великого ученого Мстислава Келдыша и других. Все они против перезахоронения. Этот список с подписями я носил президенту России Владимиру Путину. Он сказал, что пока сидит в Кремле, не допустит этого варварства», - сказал собеседник НСН.



Ранее Зюганов заявил в разговоре с НСН, что предложение переименовать часть площади Ленина в Якутске - это проявление неуважения к истории страны.

