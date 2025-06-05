Зюганов заверил, что долгая реставрация Мавзолея не приведет к его закрытию
Владимир Путин обещал не допустить сноса Мавзолея Ленина на Красной площади, пока находится на должности президента, сказал НСН Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что россиянам не стоит переживать, что долгая реставрация Мавзолея может превратиться в его закрытие навсегда.
Километровая очередь из молодежи выстроилась к Мавзолею Ленина перед закрытием из-за реставрационных работ, которые будут проводиться до июня 2027 года. Последний раз Мавзолей закрывали на реконструкцию осенью 2012 года. Тогда в помещении прошли биохимические работы и тестирование температур, также специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений провели манипуляции с забальзамированным телом вождя. Зюганов назвал очереди в Мавзолей естественными.
«Профилактические ремонты всегда проводились, это абсолютно нормально. Я сам вчера был на Красной площади и видел огромную очередь к Мавзолею. Это естественно! Ни в коем случае Мавзолей сносить нельзя. По законам это возможно только при согласии родственников тех, кто там похоронен. Я собирал подписи всех родственников 400 великих людей, похороненных на Красной площади – первого космонавта Юрия Гагарина, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова, великого ученого Мстислава Келдыша и других. Все они против перезахоронения. Этот список с подписями я носил президенту России Владимиру Путину. Он сказал, что пока сидит в Кремле, не допустит этого варварства», - сказал собеседник НСН.
Ранее Зюганов заявил в разговоре с НСН, что предложение переименовать часть площади Ленина в Якутске - это проявление неуважения к истории страны.
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