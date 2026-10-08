Политолог Перенджиев дал жесткий прогноз по освобождению Славянска и Краматорска
Операция по освобождению Славянска и Краматорска может продлиться до весны 2027 года. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Он пояснил, что это очень укреплённые районы, а ВСУ направляют туда наиболее подготовленные и мотивированные части, задача которых заключается в препятствовании продвижению Вооружённых сил РФ.
«Бои будут идти упорные, это надо понимать. Поэтому делать вывод, что чуть ли не до зимы уже освободят, я думаю, вряд ли», - заключил эксперт.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал взятие Краматорска очень сложной задачей, так как это достаточно укрепленный район, который Украина с 2014 года «превращала в крепость», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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