Политолог Перенджиев дал жесткий прогноз по освобождению Славянска и Краматорска

Он пояснил, что это очень укреплённые районы, а ВСУ направляют туда наиболее подготовленные и мотивированные части, задача которых заключается в препятствовании продвижению Вооружённых сил РФ.

«Бои будут идти упорные, это надо понимать. Поэтому делать вывод, что чуть ли не до зимы уже освободят, я думаю, вряд ли», - заключил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал взятие Краматорска очень сложной задачей, так как это достаточно укрепленный район, который Украина с 2014 года «превращала в крепость», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».