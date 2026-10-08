В Литве призвали строго контролировать маршрут транзитных автомобилей из РФ
В Литве необходимо запустить систему точного отслеживания маршрутов автомобилей из России, следующих транзитом через страну. Как пишет RT, об этом заявил глава МВД республики Мартинас Кателинас.
«Чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определённому маршруту до выезда в Калининград, или наоборот», - сказал он.
Кателинас отметил, что если транзитные номера будут зафиксированы в другой части Литвы, то власти смогут «принять соответствующие меры».
Кроме того, министр выступил против предложения сократить разрешённое время транзита с 24 до 6 часов. По его мнению, это лишь увеличит число нарушений.
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что оснований для запрета автобусного сообщения республики с Россией и Белоруссией нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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