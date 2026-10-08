В Литве призвали строго контролировать маршрут транзитных автомобилей из РФ

«Чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определённому маршруту до выезда в Калининград, или наоборот», - сказал он.

Кателинас отметил, что если транзитные номера будут зафиксированы в другой части Литвы, то власти смогут «принять соответствующие меры».

Кроме того, министр выступил против предложения сократить разрешённое время транзита с 24 до 6 часов. По его мнению, это лишь увеличит число нарушений.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что оснований для запрета автобусного сообщения республики с Россией и Белоруссией нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

