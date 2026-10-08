Россиянам рассказали об отсутствии лимита на количество ипотек
Российские законы не устанавливают максимальное число ипотек, которые может одновременно оформить один гражданин. Об этом Life.ru заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, разного рода ограничения действуют только в рамках отдельных программ с государственной поддержкой - чтобы предотвратить использование специальных условий «для инвестиционных операций». Кроме того, дополнительные лимиты на выдачу наиболее рискованных ипотек может устанавливать Центробанк
Эксперт отметил, что в остальных случаях ограничение «фактически устанавливается платёжеспособностью заёмщика».
«При рассмотрении заявки банк учитывает уже имеющиеся обязательства и рассчитывает показатель долговой нагрузки в соответствии с законом», - заключил Хаминский.
Ранее стало известно, что в России инвестор в недвижимость взял больше 100 ипотек на апартаменты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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