Россиянам рассказали об отсутствии лимита на количество ипотек

По его словам, разного рода ограничения действуют только в рамках отдельных программ с государственной поддержкой - чтобы предотвратить использование специальных условий «для инвестиционных операций». Кроме того, дополнительные лимиты на выдачу наиболее рискованных ипотек может устанавливать Центробанк

Эксперт отметил, что в остальных случаях ограничение «фактически устанавливается платёжеспособностью заёмщика».

«При рассмотрении заявки банк учитывает уже имеющиеся обязательства и рассчитывает показатель долговой нагрузки в соответствии с законом», - заключил Хаминский.

Ранее стало известно, что в России инвестор в недвижимость взял больше 100 ипотек на апартаменты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

