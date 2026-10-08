Уилл Смит снимет сериал о себе и своей молодости

Проект расскажет о молодости и музыкальной карьере Смита, который в конце 1980-х – начале 1990-х выступал под псевдонимом the Fresh Prince, и его партнёра по дуэту DJ Jazzy Jeff (Джеффри Аллен Таунс).

Работать над сериалом Westbrook Studios будет вместе с инвестиционной компанией The Malar Group. Её гендиректор Саян Наваратнам рассказал, что проект «215» сразу привлёк его внимание.

«Это история о двух людях, которые поверили друг в друга, преодолели невероятные трудности и построили нечто непреходящее», - отметил он.

Смит и Таунс выпустили пять студийных альбомов. На их счету несколько наград Gammy, American Music Awards и MTV Video Music Awards. Самыми известными хитами DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince являются «Parents Just Don't Understand», «Summertime» и «Boom! Shake the Room», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

