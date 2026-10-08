Рубио заявил о риске перерастания конфликта на Украине в региональный

На пресс-конференции в Лиссабоне он указал, что есть только два выхода из подобных ситуаций. Первым являются переговоры, а второй - эскалация.

«Во втором случае всё может перерасти в гораздо более масштабный и намного более опасный региональный конфликт», - отметил дипломат.

Рубио добавил, что риск эскалации конфликта может «подтолкнуть стороны к переговорам об урегулировании».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности завершить «тяжелые события» на Украине, если оппоненты согласятся на приемлемые для Москвы условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

