Рубио заявил о риске перерастания конфликта на Украине в региональный
Ситуация на Украине, «похоже, зашла в тупик», что очень опасно. Как сообщает ТАСС, об это заявил госсекретарь США Марко Рубио.
На пресс-конференции в Лиссабоне он указал, что есть только два выхода из подобных ситуаций. Первым являются переговоры, а второй - эскалация.
«Во втором случае всё может перерасти в гораздо более масштабный и намного более опасный региональный конфликт», - отметил дипломат.
Рубио добавил, что риск эскалации конфликта может «подтолкнуть стороны к переговорам об урегулировании».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности завершить «тяжелые события» на Украине, если оппоненты согласятся на приемлемые для Москвы условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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