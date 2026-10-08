Рубио: США намерены продолжать попытки содействовать урегулированию на Украине
США намерены продолжить попытки содействовать урегулированию на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
На пресс-конференции в Лиссабоне он отметил, что речь идёт о прекращении конфликта путём переговоров, так как военного решения нет.
«Мы бы хотели, чтобы всё завершилось путём переговоров, чтобы урегулирование было достигнуто на постоянной основе, было прочным и справедливым», - сказал дипломат.
Рубио также добавил, что Вашингтон «не будет вкладываться в бессмысленные процессы», если не сможет добиться прогресса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда открыта к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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