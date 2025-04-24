Социализм вместо фашизма: Зюганов поддержал создание нейросети Ленина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что идеи Ленина «сейчас просятся во все двери и окна» на фоне процветания фашизма в той же Украине. 

В современных реалиях необходимо изучать идеи Владимира Ленина, так как социализм – это ответ на фашизм и войны, заявил НСН лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он уверен, что помочь в распространении правильных идей поможет нейросеть.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с изданием «Абзац» выступил за создание нейросети Владимира Ленина. По мнению парламентария, это поможет в популяризации вождя революции. Зюганов поддержал эту инициативу.

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«Я с депутатом Синельщиковым еще раз посоветуюсь. Но откровенно скажу, что идеи Ленина сейчас просятся во все двери и окна. Сейчас два выбора осталось у человечества – социализм, или фашизм и война. Как это происходит на Украине, все видят, но молчат о главной причине. Дело в том, что НАТО и ЦРУ решили использовать Украину как плацдарм для разрушения России. В результате они уничтожили Украину, которая в рамках СССР была самой процветающей республикой, которую создал Ленин. Посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Если бы слушали Ленина, никогда бы этого не было», - отметил он.

Зюганов напомнил заслуги Ленина в социальной сфере, отметив, что Китай на этих идеях создал супердержаву.

«Ленин первый на этой планете в условиях Первой мировой войны предложил мир без аннексии и контрибуции. Он мирно собрал страну, на съезде. Он первый предложил восьмичасовой рабочий день, бесплатное образование и медицинское обслуживание, реализовал декретный отпуск женщинам. Нужно изучать его идеи, так как они лежат в основе нашей великой победы, прорыва в космосе и так далее. Китайцы, исследуя марксизм и ленинизм, превратили свою страну в супердержаву», - добавил собеседник НСН.

В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме была впервые представлена нейросеть «Жириновский». Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии ЛДПР. Искусственный интеллект разговаривает голосом политика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Владимир ЛенинГеннадий Зюганов

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