В современных реалиях необходимо изучать идеи Владимира Ленина, так как социализм – это ответ на фашизм и войны, заявил НСН лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он уверен, что помочь в распространении правильных идей поможет нейросеть.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков в разговоре с изданием «Абзац» выступил за создание нейросети Владимира Ленина. По мнению парламентария, это поможет в популяризации вождя революции. Зюганов поддержал эту инициативу.