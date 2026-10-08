«Мы, конечно, вошли в новую эру, когда исчез феномен «Вася, дай списать». Сейчас дети не списывают, у них нет необходимости, мы понимаем, куда они заходят, как они пишут сочинения, решают задачи. Сейчас дети другие, и домашние задания другие. Скоро наступит время, когда образование с настоящим учителем станет элитарным. Все, что мы сейчас создаем продвинутое, техническое, с быстрым доступом, останется для самостоятельного изучения. Если все еще выйдет на то, что человек сам выучил, прошел тесты, а потом и сдал ЕГЭ, то мы получим людей, которые не имеют общаться. А социализация и отличает человека от робота», - рассказала она.

При этом, по ее словам, дети не виноваты в таком положении вещей, им нужно уделять больше времени, а не тратить его на запреты.

«Перед нами стоят сейчас невероятные вызовы. С той скоростью, с которой мы пишем методические рекомендации, мы не успеваем. Все развивается очень быстро в сфере образования. Не дети плохие, дети хорошие, современные, это мы не успеваем. Это вопрос к экспертам. Решения в мире нет, каждая страна пытается найти свой выход. Есть страны, где запрещают соцсети, например. В Китае ни одна компьютерная игра не выйдет на рынок, пока ее не проверят. Есть несколько безумно простых правил, но работающих на сто процентов. Если вы не хотите, чтобы ребенок сидел в телефоне, говорите со своим ребенком. Любой блок ребенок обойдет, любую систему», - заключила она.

В России нет необходимости менять систему проверки домашних заданий в школах из-за возможного использования учениками нейросетей, заявил в интервью НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

