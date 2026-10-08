Блогеры и легкие деньги: Волынец раскрыла, как вернуть школьникам мотивацию учиться
Дети считывают, что родители сконцентрированы только на деньгах, и перенимают модель мышления, заявила НСН Ирина Волынец.
Просто запретом соцсетей не поменять представление детей об успехе и деньгах, важно на своем примере показывать им, что деньги не являются единственным мерилом успеха, а образование — это не оценки, а свобода выбора в будущем. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Поколение Альфа (родившиеся в период с 2010 по 2024 год) бойкотирует уроки и домашние задания. Подростки больше не видят смысла в учебе из-за культа «быстрых денег» и нейросетей, пишет Telegram-канал «База». Психологи отмечают, что перед глазами молодежи блогеры и тиктокеры-ровесники, которые рассказывают об «успешном успехе» и зарабатывают легкие миллионы. Так у школьников создается ощущение, что ради сытой жизни совсем не обязательно много работать. Волынец рассказала, как изменить ситуацию.
«Нельзя вернуть интерес к учёбе, просто запретив детям TikTok и нейросети. Я бы не стала говорить, что сегодняшние подростки испорчены культом легких денег. На мой взгляд, проблема глубже: ребенок перестал понимать связь между сегодняшними усилиями и своим будущим. Вместо абстрактных установок гораздо эффективнее показать детям, какие знания помогают человеку зарабатывать, создавать проекты, принимать решения, защищать свои права, строить отношения и становиться независимым. Ребенку нужно дать возможность увидеть это будущее и попробовать себя в нем. Например, школьник может создать небольшой проект, посчитать его экономику, провести исследование, выступить перед людьми, попробовать себя в роли предпринимателя, инженера, врача, программиста, дизайнера. Тогда образование перестаёт быть набором оценок и становится инструментом», — рассказала она.
При этом Волынец отметила, что сам по себе интерес к деньгам — это не плохо. Проблемы начинаются, если ребенок считает количество денег единственным мерилом успеха.
«Опасен не сам интерес к деньгам. Наоборот, я считаю правильным, что современные дети хотят быть самостоятельными и понимать, как устроены деньги. Опасно другое — когда деньги становятся единственным критерием успешности человека. Причем взрослые сами нередко формируют эту картину мира, призывая ребенка хорошо учиться, но обсуждая только зарплату, ипотеку, стоимость машины и уровень дохода. Ребенок прекрасно считывает противоречие. Поэтому взрослым нужно показывать, что деньги — это инструмент, а не смысл жизни. Можно быть успешным и при этом создавать полезный продукт, помогать другим, заниматься наукой, искусством, медициной, образованием, строить семью, воспитывать детей», — раскрыла она.
Что касается нейросетей, то собеседница НСН подчеркнула, что здесь нужно подстраивать систему образования под новые технологии.
«Запрещать нейросети бессмысленно. Но здесь школа действительно столкнулась с новым вызовом. Если ученик может за несколько секунд получить готовое сочинение, решить задачу, возникает закономерный вопрос: «Зачем мне самому этому учиться?». И на этот вопрос школа должна ответить. Пора переходить от образования, построенного преимущественно на воспроизведении информации, к образованию, где важнее уметь задавать вопросы, проверять информацию, думать, сравнивать, делать выводы. Нужно показать ребенку, что образование — это не плата за хорошую оценку и не подготовка к контрольной. Это способ получить больше свободы в собственной жизни», — раскрыла она.
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