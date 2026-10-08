Пол Маккартни выпустил три новые песни

Указанные треки Маккартни записал во время студийных сессий с продюсером Эндрю Уоттом. Благодаря им в расширенной версии альбома теперь 18 треков.

Отдельным бонусом стала новая версия дуэта Маккартни с Ринго Старром «Home To Us». В ней оригинальные вокальные партии музыкантов поменяли местами.

Альбом Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» вышел 29 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам музыканта, данная пластинка - это «просто множество воспоминаний о Ливерпуле».

