Пол Маккартни выпустил три новые песни

Пол Маккартни выпустил три ранее не издававшиеся композиции. Песни «City Fox», «One Night Stand» и «Chelsea Boots» вошли в специальное цифровое издание альбома «The Boys Of Dungeon Lane».

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Указанные треки Маккартни записал во время студийных сессий с продюсером Эндрю Уоттом. Благодаря им в расширенной версии альбома теперь 18 треков.

Отдельным бонусом стала новая версия дуэта Маккартни с Ринго Старром «Home To Us». В ней оригинальные вокальные партии музыкантов поменяли местами.

Альбом Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» вышел 29 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам музыканта, данная пластинка - это «просто множество воспоминаний о Ливерпуле».

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ФОТО: РИА Новости
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