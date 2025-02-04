Наследие Ленина: Зюганов после сравнения властей Якутии с нацистами напомнил об уважении

«Мы считаем, что это абсолютно недопустимо, поэтому внимательно разберемся. У нас было открытое партсобрание, выступал руководитель нашей якутской парторганизации, человек опытный, уважаемый, который знает обстановку. Завтра мне пришлют все материалы, представят площадь и прочее, я хотел посмотреть все материалы, связанные с такого рода переименованиями. Через пару дней мы вам дадим более подробный ответ», — сказал Зюганов.

Собеседник НСН также подчеркнул, что с огромным уважением относится к Якутии, однако призвал уважать историю страны.

«Николаев сводит вопрос к этике, к тому, что мы якобы высказываем свое неуважение к республике. Я к Якутии отношусь с огромным уважением, объехал там все крупнейшие предприятия. Вопрос в том, что президент требует сплоченности, мобилизации, решительной борьбы и победы. Мы двумя руками за предложение президента, все делаем для этого. Однако я не вижу реальной оценки происходящего со стороны некоторых руководителей, не понимаю действий тех, кто так и не усвоил суть ленинской модернизации. Никто республику не обижал, не оскорблял, но не обижайте и не оскорбляйте нашу историю. Непонятно, почему не спросили мнения возмущенных граждан. Это не вопрос Николаева, это вопрос, который сегодня касается всех нас», — добавил лидер КПРФ.

В заключение Зюганов призвал Николаева обратить внимание на пример Республики Татарстан, где уважают память о советском прошлом.

«Ленин первый сказал, что нужен мир, первый дал возможность создать республики, подписал документ о создании Якутии, которая отметила свой юбилей. Господину Николаеву советую съездить в Татарстан, там ни одной улицы не переименовано, университет, в котором Ленин учился, великолепно отремонтировали, памятник шикарный сделали. Учиться надо!» — подытожил Зюганов.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова назвала спекуляцией предложение переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург город-герой Ленинград. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

