Зюганов не оценил шутку Урганта о рэпере Славе КПСС

«Откровенно говоря, сейчас не до смеха. Госдума обязана все сделать, чтобы защитить людей, которые трудятся, которые живут, которые надеются. Было бы попроще — может быть, и поулыбались бы», - заявил Зюганов в беседе с Ura.ru, комментируя шутку телеведущего.

Лидер КПРФ добавил, что с уважением относится к Ивану Урганту и каждый вечер смотрит его шоу. Зюганов также напомнил, что и сам недавно выпустил сборник анекдотов.

Ранее на шутку Ивана Урганта обиделся лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пообещал закрыть передачу. Телеведущий в своей передаче сравнил Жириновского и Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но давно вместе.

