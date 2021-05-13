Зюганов не оценил шутку Урганта о рэпере Славе КПСС
Зюганов заявил, что ему не смешно от шутки телеведущего Ивана Урганта о рэпере Славе КПСС, который заявил о намерении выдвигаться в Госдуму.
Ранее Ургант посмеялся в своем вечернем шоу над желанием музыканта участвовать в выборах. «Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет емко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР», — пошутил ведущий.
«Откровенно говоря, сейчас не до смеха. Госдума обязана все сделать, чтобы защитить людей, которые трудятся, которые живут, которые надеются. Было бы попроще — может быть, и поулыбались бы», - заявил Зюганов в беседе с Ura.ru, комментируя шутку телеведущего.
Лидер КПРФ добавил, что с уважением относится к Ивану Урганту и каждый вечер смотрит его шоу. Зюганов также напомнил, что и сам недавно выпустил сборник анекдотов.
Ранее на шутку Ивана Урганта обиделся лидер ЛДПР Владимир Жириновский и пообещал закрыть передачу. Телеведущий в своей передаче сравнил Жириновского и Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но давно вместе.
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